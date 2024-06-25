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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في الأسواق.. «الكندوز» بـ350 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
06:03 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024
اللحوم - أرشيفية

اللحوم - أرشيفية

إقبال كبير شهدته اللحوم خلال الأيام الماضية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ومع انتهاء إجازة العيد، يزداد البحث عن أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-6-2024، إذ شهدت حالة من الاستقرار النسبي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-6-2024، بحسب بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-6-2024

- سعر كيلو اللحم الضأن يسجل بين 350 و500 جنيه.

سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو» بين 350 و500 جنيه.

- متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز «كبير» 350 جنيهًا.

- كيلو اللحم الكندوز الصغير بين 330 و450 جنيهًا.

- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم 370 جنيهًا.

- لحم ضأن بعظم 400 جنيه.

سعر اللحم المفروم

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي 350 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد 180 جنيهًا للكيلو.

وتعمل الدولة من خلال العديد من الأجهزة سواء وزارة الزراعة أو التموين أو حملات خفض الأسعار، على توفيرالأنواع المختلفة من اللحوم بأسعار مناسبة للجميع.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.