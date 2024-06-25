أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في الأسواق.. «الكندوز» بـ350 جنيها

إقبال كبير شهدته اللحوم خلال الأيام الماضية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ومع انتهاء إجازة العيد، يزداد البحث عن أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-6-2024، إذ شهدت حالة من الاستقرار النسبي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-6-2024، بحسب بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-6-2024

- سعر كيلو اللحم الضأن يسجل بين 350 و500 جنيه.

- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو» بين 350 و500 جنيه.

- متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز «كبير» 350 جنيهًا.

- كيلو اللحم الكندوز الصغير بين 330 و450 جنيهًا.

- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم 370 جنيهًا.

- لحم ضأن بعظم 400 جنيه.

سعر اللحم المفروم

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي 350 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد 180 جنيهًا للكيلو.

وتعمل الدولة من خلال العديد من الأجهزة سواء وزارة الزراعة أو التموين أو حملات خفض الأسعار، على توفيرالأنواع المختلفة من اللحوم بأسعار مناسبة للجميع.