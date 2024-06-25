أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في الأسواق.. «الكندوز» بـ350 جنيها
كتب:
مارينا رؤوف
06:03 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024
اللحوم - أرشيفية
إقبال كبير شهدته اللحوم خلال الأيام الماضية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ومع انتهاء إجازة العيد، يزداد البحث عن أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-6-2024، إذ شهدت حالة من الاستقرار النسبي.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-6-2024، بحسب بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.
أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-6-2024
- سعر كيلو اللحم الضأن يسجل بين 350 و500 جنيه.
- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو» بين 350 و500 جنيه.
- متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز «كبير» 350 جنيهًا.
- كيلو اللحم الكندوز الصغير بين 330 و450 جنيهًا.
- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم 370 جنيهًا.
- لحم ضأن بعظم 400 جنيه.
سعر اللحم المفروم
- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و300 جنيه للكيلو.
- سعر السجق البلدي 350 جنيهًا للكيلو.
- سعر السجق المستورد 180 جنيهًا للكيلو.
وتعمل الدولة من خلال العديد من الأجهزة سواء وزارة الزراعة أو التموين أو حملات خفض الأسعار، على توفيرالأنواع المختلفة من اللحوم بأسعار مناسبة للجميع.