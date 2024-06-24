حملات نظافة مكثفة في أحياء جنوب القاهرة (صور)

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدء فعاليات حملة النظافة المكبرة في جميع أحياء المنطقة الجنوبية، وذلك بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والإنارة، وإدارات الرصد البيئي وشركات النظافة العاملة بأحياء المنطقة.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الحملة شملت عدة أحياء لتفقد حالة النظافة في عديد من شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية، بهدف رصد المخلفات والوقوف على معدلات الاداء على أرض الواقع تحقيقا للانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، من خلال تكاتف وتضافر جميع الجهود لإنجاح حملة النظافة وإحداث تغييرات ملموسة فى أحياء مصر القديمة ودار السلام والبساتين وكذلك كورنيش النيل.

حملات نظافة في المعصرة والمقطم

كما شملت الحملة حي المقطم، وتحديدا مساكن رولان وشارع صبحي حسين ومساكن التعاونيات بجوار مسجد الفتح وشارع 9، فضلا عن متابعة حالة النظافة وإزالة المخلفات بمنطقة 70 فدانا أمام مركز الشباب وكورنيش المقطم.

فرق المتابعة الميدانية

وأكدت نائب المحافظ، أن المنطقة الجنوبية بأجهزتها التنفيذية تسعى لتحقيق نتائج سريعة وملموسة للوصول إلى أفضل النتائج على أرض الواقع، والاستجابة الفورية للملاحظات التي تم رصدها سواء.

وشددت نائب المحافظ على رؤساء الاحياء بالمنطقة الجنوبية بضرورة الاهتمام والحرص الدائم على تفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخالفات، وكذلك المتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وإدارات المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأحياء.