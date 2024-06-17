تكثيف حملات النظافة وإزالة مخالفات البناء خلال عيد الأضحى بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتصدي بكل حزم تجاه أية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

تكثيف حملات النظافة

ووجه المحافظ، بتكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات والعمل على رفع تراكمات القمامة أولًا بأول، والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.

رفع درجة الاستعداد القصوى في عيد الأضحى

جدير بالذكر أنّ محافظ المنوفية، قد أصدر توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية لاستقبال عيد الأضحى، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.