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مسؤولون فلسطينيون: جيش الاحتلال الإسرائيلي أحرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني

كتب:

محمد عزالدين
04:53 م | الإثنين 24 يونيو 2024
معبر رفح

معبر رفح

أكد مسؤولون فلسطينيون في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الدواء والغذاء إلى أهالي القطاع، وأحرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما أن الرصيف العائم لم يقدم شيئا لأهالي القطاع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضاف المسؤولون، أن الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد تدمير القطاع الصحي وإخراجه عن الخدمة، مشددا على أن تعطيل إدخال المساعدات إلى القطاع يعني الحكم بالإعدام على سكانه.

وتابع أحد المسؤولين: «نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الإدارة الأمريكية وإسرائيل، لوقف الإبادة الجماعية في القطاع»، موضحا أن برنامج الغذاء العالمي لم يستخدم الرصيف العائم لإدخال المساعدات بسبب مخاوف أمنية.

وواصل: «نطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لفتح المعابر البرية فورا لإدخال المساعدات إلى القطاع».

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بقلم محمد عزالدين