الخارجية الأمريكية: نعمل مع حكومتي مصر وإسرائيل على إعادة فتح معبر رفح

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تعمل مع الحكومة الإسرائيلية، على تأمين دخول وخروج عمال الإغاثة من وإلى غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنها تعمل مع حكومتي مصر وإسرائيل، على إعادة فتح معبر رفح.

وتابعت الخارجية الأمريكية: «نواصل العمل مع الإسرائيليين، لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين الوضع الإنساني في جنوب غزة».