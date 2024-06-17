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الخارجية الأمريكية: نعمل مع حكومتي مصر وإسرائيل على إعادة فتح معبر رفح

كتب:

محمد عزالدين
10:49 م | الإثنين 17 يونيو 2024
معبر رفح

معبر رفح

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تعمل مع الحكومة الإسرائيلية، على تأمين دخول وخروج عمال الإغاثة من وإلى غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنها تعمل مع حكومتي مصر وإسرائيل، على إعادة فتح معبر رفح.

وتابعت الخارجية الأمريكية: «نواصل العمل مع الإسرائيليين، لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين الوضع الإنساني في جنوب غزة».

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