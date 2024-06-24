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«القاهرة الإخبارية»: مصرع شخص في اندلاع حريق بمركز أبحاث بضواحي موسكو

كتب:

عمرو
05:28 م | الإثنين 24 يونيو 2024
حريق بضواحي موسكو

حريق بضواحي موسكو

أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بمصرع شخص في اندلاع حريق بمركز أبحاث في ضواحي موسكو.

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