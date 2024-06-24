«القاهرة الإخبارية»: مصرع شخص في اندلاع حريق بمركز أبحاث بضواحي موسكو كتب: عمرو 05:28 م | الإثنين 24 يونيو 2024 حريق بضواحي موسكو أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بمصرع شخص في اندلاع حريق بمركز أبحاث في ضواحي موسكو. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: روسيا تعلن اندلاع حريق في مسرحها الفكاهي وسط موسكو مصرع 3 نتيجة حريق مستودع ورق في موسكو حريق في عربة قطار بمترو موسكو حريق في ورشة لإنتاج البلاستيك في «مقاطعة موسكو» الروسية حريق بضواحي موسكو حريق موسكو موسكو ضواحي موسكو القاهرة الإخبارية بقلم عمرو