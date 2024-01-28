موسكو تعلن اندلاع حريق في مسرحها الفكاهي وسط العاصمة الروسية

أعلنت خدمات الطوارئ في مدينة «موسكو» الروسية، اليوم، اندلاع حريق في مسرح موسكو الفكاهي الأكاديمي وسط العاصمة، مشيرة، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى تصاعد الدخان من تحت قبة المسرح لدى وصول رجال الإطفاء إلى الموقع.

وأوضحت خدمات الطوارئ الروسية، أن مساحة حريق مسرح موسكو الفكاهي الأكاديمي، بلغت نحو 350 مترا مربعا مع انتشار النيران بسرعة عبر الهياكل الخشبية للقبة، مشيرة إلى مشاركة 76 من رجال الإطفاء و21 قطعة من المعدات، في مكافحة الحريق.

وأكدت السلطات الروسية، إجلاء زوار مسرح مسرح موسكو الفكاهي الأكاديمي، دون وقوع إصابات.