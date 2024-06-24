رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعد أزمة فيديو نتنياهو.. ما سر زيارة «جالانت» لأمريكا؟

كتب:

عمرو هلال
07:37 م | الإثنين 24 يونيو 2024
رامي جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»

رامي جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»

قال رامي جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، بدأ زيارة إلى واشنطن تستمر 3 أيام بدعوة من نظيره الأمريكي لويد أوستن.

مناقشة التصعيد على الحدود اللبنانية

وأضاف «جبر»، في مداخلة عبر «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «من المقرر أن يلتقي جالانت أوستن وقادة في البنتاجون لمناقشة عدة ملفات، من بينها التصعيد في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، والحرب في غزة ومجرياتها وتطوراتها، بالإضافة إلى حديث مفتوح عن اليوم التالي للحرب».

سر توقيت الزيارة

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «زيارة جالانت تأتي في خضم أزمة جديدة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، بسبب التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أحد الفيديوهات، والتي اتهم فيها واشنطن بأنها تخلت عن دعمها لإسرائيل، وأنها توقف شحنات الأسلحة المتجهة لإسرائيل، وهو ما رد عليه البيت الأبيض بأنه كلام غير دقيق».

اقرأ المزيد:

«البث الإسرائيلية»: جالانت سيعرض خطة اليوم التالي للحرب خلال زيارته لواشنطن

«جالانت» يطير إلى واشنطن لرأب الصدع بعد هجوم «نتنياهو» على الإدارة الأمريكية

«جالانت» يطالب «نتنياهو» بالترويج لقانون مد الخدمة بالجيش الإسرائيلي لـ3 سنوات

جالانت: نعمل على تشكيل فرق تدخل مدربة وشراء طائرات مسيرة وأسلحة متطورة

«القاهرة الإخبارية»: جالانت يزور أمريكا للمرة الثانية خلال الحرب على غزة
بقلم عمرو هلال