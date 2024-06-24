إذا رأيت هذه الشجرة اقتلها فورًا.. «قنبلة سموم مميتة»

في حين أن النباتات تعتبر جزءًا أساسيًا من البيئة الطبيعية وتوفر فوائد جمة للإنسان والحيوان، إلا أن هناك بعض النباتات التي تشكل تهديدات كبيرة على البيئة؛ وذلك بسبب ما تحتويه من خصائص تخفي خطرًا سميًا كبيرًا يؤثر على الإنسان والحيوان والبيئة.

وفي هذا الإطار، وفقًا لما ذكره المهندس الزراعي أحمد صديق، من تصريحات خاصة لـ«الوطن»، يوضح فيها التفاصيل حول شجرة سامة تسبب الوفاة ثمارها تشبه البرتقال.

شجرة تسبب الموت لمن يتناول ثمارها

بحسب تصريحات «صديق» هناك شجرة تتسم بالأوراق العريضة والطول المتوسط، وتتصف ثمارها بالشكل الكروي المسامي ذو اللون الأخضر، والتي تشبه حبات البرتقال ما يجذب المارين بها لتجربتها، وهذه الشجرة تدعى «العشار»، تحمل الخطر بداخلها لكل من البيئة والإنسان والحيوان: «الشجرة دي سامة جدًا المواد بتاعتها شديدة المرارة، بجانب الرائحة السيئة لها، وعند سقوط الحشرات عليها تموت فورًا، وإذا تناولها بشر يصاب بمرض تصلب الشرايين بشكل فوري، ما يؤدي لموته السريع».

وأوضح «صديق» أن هناك نوعين من نبات العشار، أحدهما سام وسريع الانتشار، وخاصة في الأماكن الصحراوية ويدخل في صناعة المخدرات، والآخر يستخدم في العلاج من الكثير من الأمراض ولكن غير منتشر.

خصائص شجرة العشار

بيَن المهندس الزراعي أن هذه الشجرة تحتوي على نسبة كبيرة من سم الديجيتوكسين، التي تعتبر شديدة السمية على الإنسان والحيوان، وهو عبارة عن مادة بيضاء بداخل ثمار الشجرة، ولذلك يستخدمه الناس في صناعة المواد المخدرة :«زرعة العشار سامة جدًا وسريعة الانتشار، بداخلها مادة بيضاء مسؤولة عن السمية، وبيتم استخدامها كمادة مخدرة».

كيفية التعامل مع شجرة العشار

من الضروري إزالة شجرة العشار عند رؤيتها في أي مكان، حتى لا يتعرض أحد للتسمم منها، ويفضل التأكد من اقتلاع جذورها؛ إذ تنمو مجددًا إذا تم امتصاص الجذور لبعض المياه: «أنصح الناس بإزالة الشجر ده فورًا من دون تفكير».

هل توجد شجرة العشار في مصر؟

أوضح المهندس الزراعي أن العشار نبات مصري الأصل، يتواجد بجميع المناطق الصحراوية، وينتشر فيها ما لم يقطع نموه أحد، بجانب تواجدها في عدة بلدان عربية مثل السعودية والمغرب والأردن وليبيا.