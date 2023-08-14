«هيئة الدواء» تكشف عن 7 عوامل تؤدي إلى تصلب الشرايين

كشفت هيئة الدواء المصرية عن العوامل التي تؤدي إلي تصلب الشرايين، لافته إلى أنه عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والعناصر المغذية من القلب إلى بقية الجسم سميكة ومتيبسة، ومع مرور الوقت قد تتصلب جدران هذه الشرايين؛ مما يقلل تدفق الدم إلى القلب، وهذا ما يسمى بتصلب الشرايين.

العوامل المؤدية إلى تصلب الشرايين

وأوضحت هيئة الدواء، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العوامل المؤدية إلى تصلب الشرايين، على النحو التالي:

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ ارتفاع مستوى الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، وهي إحدى أنواع الدهون (الشحوم) الموجودة في الدم.

ـالتدخين أو مضغ التبغ.

ـ داء السكري.

ـ مقاومة الأنسولين.

ـ السمنة.

ـ الالتهابات الناتجة عن سبب غير معروف أو عن بعض الأمراض مثل التهاب المفاصل أو الذئبة أو الصدفية أو مرض الأمعاء الالتهابي.

التشخيص المبكر والرعاية الصحية

وشددت هيئة الدواء على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي يسببها نقص تدفق الدم، مثل ألم الصدر (الذبحة الصدرية)، أو ألم الساق أو الذراع أو الإحساس بالتنميل؛ لأن التشخيص المبكر يساعد على إيقاف تفاقم تصلب الشرايين، ومنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية.