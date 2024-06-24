باحث بالشؤون الأمريكية: زيارة وزير دفاع إسرائيل لواشنطن لتوضيح النقاط الجدلية

كشف كريج كاتز، باحث في الشؤون الأمريكية، أبرز الملفات التي ستناقش خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لواشنطن، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاولان تحسين العلاقات المتبادلة، مشددًا على أن جالانت يحاول تعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في كثير من المجالات.

سبب زيارة جالانت لواشنطن

أشار «كاتز»، خلال مداخلة عبر «زووم»، ببرنامج «مطروح للنقاش»، مع إيمان الحويزي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه خلال الفترة الحالية هناك حالة من نقص الثقة بين الطرفين، مؤكدًا أن هناك بعض المحاولات الجادة لتحسين العلاقات، بسبب عدم إرسال الولايات المتحدة الأمريكية حزم الأسلحة إلى إسرائيل، ولذلك أصبح جالانت مهتمًا بشكل كبير ومتحفظا أكثر مما هو عليه نتنياهو.

وأوضح «كاتز»، أن الأمر بدا وكأن وزير الدفاع الإسرائيلي يزور واشنطن ليحاول أن يظهر بعض الجوانب الخاصة بكل النقاط الجدلية بين الطرفين، وتوضيح وجهة النظر الإسرائيلية وأهمية إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، فيما يتعلق بصراعها مع حزب الله، وهناك العديد من الملفات التي سيتم مناقشتها خلال زيادة جالانت لأمريكا وهو اليوم التالي لحرب غزة، ومن سيتحمل مسؤولية الموقف في غزة وإعادة الإعمار.