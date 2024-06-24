باحث: إحباط بين المسؤولين الأمريكيين بسبب حكومة نتنياهو

أكد الدكتور إدموند غريب، باحث في الشؤون الأمريكية، أن هناك إحباطا بين العديد من المسؤولين الأمريكيين من حكومة نتنياهو، موضحًا أن إدارة بايدن قدمت العديد من الدعم لإسرائيل، ولا توجد دولة فعلت ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا إلى أن نتنياهو من ناحيته يحاول استغلال وضعه الحالي للضغط على أمريكا في ظل قيادة ضعيفة في أمريكا غير مستعدة لممارسة الضغوط ضد الحكومة الإسرائيلية.

خلافات بين العسكريين الإسرائيليين ونتيناهو

وأوضح خلال مداخلة عبر «زووم»، ببرنامج «مطروح للنقاش»، مع إيمان الحويزي، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الخلافات بين العسكريين الإسرائيليين ونتنياهو واليمين المتطرف في حكومته بدأت تبرز وتظهر للجميع، وظهر ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار بغزة.

وأشار إلى أن هناك تناقضا في المواقف على مستوى الحكومة الإسرائيلية وقيادات جيش الاحتلال، موضحًا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن أنه من الصعب تحقيق النصر المطلق في غزة، ولا يمكن تدمير حماس لأنها فكرة، وهذه التصريحات ناقضة لنتنياهو وسياسته وهو ما يظهر أن هناك انقسامات حادة بين القيادات الإسرائيلية.