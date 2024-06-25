4 آيات قرآنية أوصى الشيخ الشعراوي بترديدها.. تحفظ من الخوف والغم وتزيد الرزق

الآيات القرآنية لديها مفعول السحر في شفاء الروح، ومنها آيات الحفظ من الخوف والغم والمكر، وزيادة الرزق في الدنيا، وكان الإمام جعفر الصادق، قد وضع روشتة لحل مشكلات المؤمن، وعدم فزعه من الأمور التي يواجهها، من خلال ترديد بعض الآيات.

وأوضح الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، في فيديو قديم له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإمام جعفر الصادق ظفر ببعض الكنوز، وأعد روشتة للمؤمن في جميع أحواله كالتالي:

حفظ الإنسان من الخوف

أول شيء يهدد المؤمن الخوف من الأشياء، فقال عجبت لمن خاف ولم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]، فإني سمعت الله بعقبها يقول: {فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم} (آل عمران:174).

حفظ الإنسان من الغم

وعجب جعفر الصادق من الشخص الذي يغتم أو يحزن، ولم يفزع الى قول الله سبحانه: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ [الأنبياء:87]، إذ قال فإني سمعت الله بعقبه يقول: «فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ»، (الأنبياء - 88).

حفظ الإنسان من المكر

عجب «الصادق» لمن مكرم أي يدبر له الآخرين مقالب ومكر، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: ﴿ فَسَتَذۡكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمۡۚ وَأُفَوِّضُ أَمۡرِيٓ إِلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ ﴾ [ غافر: 44]، لأنه سمع الله بعقبها يقول: ﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ۖ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾، [ غافر: 45].

وعجب «الصادق» لمن طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله: «وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، [الكهف:39]، فإنه سمع الله بعقبها يقول: «فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا».