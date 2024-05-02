أمين الفتوى: الإنسان المؤمن عند الاختلاف يستر لا يفضح

أجاب عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول «خطوات الحفاظ على الود بين الزوجين بعد الانفصال».

ظهور سوء الخلق عند الخلاف

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «طول ما إحنا كويسين، الأخلاق تبقى كويسة، أول ما نختلف تظهر الأخلاق الحقيقية، الإنسان الذي يخاف الله عند الاختلاف يستر لا يفضح، وفي ناس لما تخاصم تفجر، وتفشي الأسرار».

الخلافات الزوجية

وتابع: «الزوجين عند الخلاف، بيقعدوا فى مجلس، إما بيقعدوا للانفصال أو الصلح وإصلاح سبب المشاكل، طيب هنطلق وكل واحد يروح لحاله يبقى بلاش نفتح ونتكلم في عيوب بعض، تكفى كلمة إننا كويسين جدا بس غير متفقين، لكن الآن دلوقتى تلاقى تسجيل مكالمات للسب والشتم وصور للإهمال في البيت».