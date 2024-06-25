«10 مجالات».. 6 شروط لدعم «التنمية المحلية» للمشروعات الصغيرة بقروض ميسرة

أكدت وزارة التنمية المحلية دعمها لعدد من المشروعات المتنوعة، من خلال الوحدات المحلية، وبالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية، وذلك لتشجيع العمل الحر وتحسين دخول المرأة والشباب.

وأشارت الوزارة إلى المشروعات التى يدعمها صندوق التنمية المحلية، وهي منافذ بيع المواد الغذائية، والملابس، والمفروشات، ومنتجات الألبان، والإنتاج الحيواني، والداجنى، وبيع الأعلاف والأسمدة والغلال، واللحوم البيضاء، والصناعات البيئية والمنزلية، وعسل النحل بمنتجاته.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، إن الوزارة توفر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة المعيلة، وتعمل على تبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين في إقامة مشروع بجميع المحافظات.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن الصندوق يساعد في إعداد دراسة جدوى المشروعات مجانا، ويتم دعم المشروعات المحلية والبيئية المرتبطة بكل منطقة.

شروط الحصول على القروض

وأوضح «قاسم»، أن من يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعه عليه أن يتبع الإجراءات التالية:

- الطلب يقدم من طالب القرض للوحدة المحلية التابع لها.

- يجب أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية.

- تقديم الموقف من الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- تقديم صورة بطاقة رقم قومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

- سن المتقدم لطلب القرض لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

- يشترط وجود مكان مناسب مع طبيعة نشاط المشروع.