حملة على الأسواق لمتابعة السلع وجودتها في حدائق القبة

شنَّ حي حدائق القبة برئاسة محمد عبدالوهاب، رئيس الحي، بالتنسيق مع مديرية التموين وإدارة شؤون البيئة والإدارات المعنية بالحي، حملة على الأسواق وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المحال وجود السلع الأساسية الاستراتيجية وآليات نقل وتداول وتخزين المنتجات والسلع والتنسيق مع جميع الجهات لتثبيت أسعار السلع الاستراتيجية، وذلك بناء على الكتاب الدوري رقم 94 لسنة 2024 الصادر من وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

الشهادة الصحية

ومرَّت الحملة على محل سوبرماركت بشارع امتداد ولي العهد، وتم التفتيش على الشهادات الصحية وصلاحيات المنتجات والتأكد من الالتزام بإعلان الأسعار وجودة السلع الأساسية الاستراتيجية، ويتم عمل محاضر عدم إعلان أسعار للمخالفين مع استمرار الحملات التموينية، وتم المرور على مجمعات النيل بشارع ولي العهد، وتم التفتيش على الشهادات الصحية والالتزام بالأسعار والتأكد من سلامة اللحوم والأسماك والسلامة والصحة المهنية والتأكد من تواجد قوائم الأسعار واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

مواجهة المخالفات

كما قام رئيس حى حدائق القبة بحضور المهندسة نرمان حسنى، مدير منطقة الإسكان، بمراجعة إنشاء قاعدة إعلان بشارع مصر والسودان فى إطار التصدي لجميع المخالفات بناء على تعليمات الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة.