أسعار التصالح في مخالفات البناء محافظة القاهرة.. اعرف المتر بكم

حددت اللجان المختصة أسعار التصالح في مخالفات البناء في محافظة القاهرة بجميع المدن والأحياء، حيث يتراوح سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه وفق قانون التصالح الجديد، وأشارت المحافظة إلى استمرار تلقي طلبات المواطنين عبر بوابة خدمات المحليات، وتطبيق تصالح والمراكز التكنولوجية المنتشرة على مستوى المحافظة وعددها 33 مركزا.

أسعار التصالح في مخالفات البناء محافظة القاهرة

ومن أسعار التصالح في حي الساحل 750 جنيهًا للسكنى بالشوارع الرئيسية

- تجاري 1000 جنيه.

- إداري 875 جنيهًا.

- صناعي 750 جنيهًا.

أسعار التصالح في مخالفات البناء للشوارع أكبر من 10 أمتار

- إداري 525 جنيهًا.

- تجاري 500 جنيه.

- سكني 450 جنيهًا.

- صناعي 450 جنيهًا.

شوارع أقل من 10 أمتار

- تجاري 380 جنيهًا.

- صناعي 270 جنيهًا.

- سكني 187.5 جنيه.

- إداري 315 جنيهًا.

أسعار التصالح في مخالفات البناء بكورنيش النيل

- سكني 1375 جنيهًا.

- تجاري 1125 جنيها.

- إداري 1250 جنيهًا.

- صناعي 750 جنيهًا.

أسعار التصالح في روض الفرج

- تجاري 1000 جنيه للشارع الرئيسي

- سكني 625 جنيهًا.

- إداري 875 جنيهًا.

- صناعي 625 جنيهًا.

الشوارع أكبر من 10 أمتار

- سكني 450 جنيهًا.

- تجاري 600 جنيه.

- إداري 525 جنيهًا.

- صناعي 375 جنيهًا.

الشوارع والحارات بعرض أقل من 10 أمتار

- سكني 187.5 جنيه.

- تجاري 360 جنيهًا.

- إداري 315 جنيهًا.

- صناعي 225 جنيهًا.

شارع كورنيش النيل روض الفرج

- سكني 1375 جنيهًا.

- تجاري 1125 جنيهًا.

- إداري 1250 جنيهًا.

- صناعي 750 جنيهًا.

أسعار متر التصالح في الشرابية

- تجاري 875 جنيهًا للشوارع الرئيسية

- سكني 500 جنيه.

- إداري 750 جنيهًا.

- صناعي 500 جنيه.

الشوارع أكبر من 10 أمتار

- تجاري 525 جنيهًا للمتر.

- سكني 375 جنيهًا.

- إداري 450 جنيهًا.

- صناعي 300 جنيه.

الشوارع أقل من 10 أمتار

- سكني 156.25 جنيه.

- تجاري 315 جنيهًا.

- إداري 270 جنيهًا.

- صناعي 180 جنيهًا.

أسعار التصالح في شبرا

- سكني 625 جنيهًا للشوارع الرئيسية

- تجاري 1250 جنيهًا.

- إداري 1000 جنيه.

- صناعي 750 جنيهًا.

الشوارع أقل من 10 أمتار

- سكني 187.5 جنيه.

- صناعي 270 جنيهًا

- تجاري 450 جنيهًا.

- إداري 360 جنيهًا.

أسعار التصالح في مخالفات البناء محافظة القاهرة

وأشارت إلى أنه جرى الاسترشاد بأسعار التصالح في مخالفات البناء وفق القانون القديم مع إضافة بعض التعديلات بواسطة اللجان المختصة، وأي طلبات تصالح تقدمت وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 سيتم الإبقاء على أسعار التصالح القديمة دون أي زيادة في الرسوم، وعلى المواطنين سرعة الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة للبت في الطلبات.

شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء

وأوضحت أن أول إجراء يقوم به المواطن الراغب في التصالح، هو تقديم شهادة بيانات، وملء المعلومات المطلوبة، بشأن المخالفة محل التصالح ومنها جهة الولاية، ورسم كروكي للمخالفة، وصورة فوتوغرافية ونوع النشاط المخالف، وبعد الانتهاء من شهادة البيانات يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023