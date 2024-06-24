فصائل عراقية: قصفنا هدفا عسكريا في حيفا بواسطة الطائرات المسيرة كتب: محمد عزالدين 11:57 م | الإثنين 24 يونيو 2024 حيفا أعلنت فصائل عراقية، عن قصف هدفا عسكريا في حيفا بواسطة الطائرات المسيرة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إطلاق صاروخ باتجاه حيفا في إسرائيل وسماع دوي انفجار الحوثيون: استهدفنا 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي بمسيرات CNN: حاملة الطائرات جيرالد فورد في طريقها إلى سواحل حيفا فصائل عراقية: قصفنا ميناء حيفا في العملية الثالثة من نوعها خلال 24 ساعة اندلاع حرائق بالجولان المحتلة وصافرات الإنذار تدوي في حيفا «إعلام إسرائيلي» يعلن اعتراض مسيرة فوق حيفا لأول مرة منذ يناير الماضي حيفا الاحتلال بقلم محمد عزالدين