اندلاع حرائق بالجولان المحتلة وصافرات الإنذار تدوي في حيفا

أعلنت القناة 12 العبرية إغلاق طريق في الجولان بعد اندلاع حريق جراء سقوط صواريخ في مستوطنة «كتسرين» في هضبة الجولان المحتلة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي (كان)، أعلنت اعتراض هدف جوي «مشبوه» في سماء مدينة حيفا، فيما خرجت الإذاعة بعدها مؤكدة أن دوي صافرات الإنذار كان نتيجة تشخيص خاطئ.

وبحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل» اندلعت حرائق في الجولان والجليل بعد إطلاق صـواريخ عليها.

استمرار الحرب

وتستمر الحربفي قطاع غزة لليوم لأكثر من 249 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.