رد فعل حكام القمة بعد علمهم بإلغاء المباراة و عقوبات الزمالك وموقفه من استكمال الدوري

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4 عقوبات قوية على الزمالك بعد انسحابه من القمة أمام الأهلي.."مستند"أبلغت رابطة الأندية المحترفة نادي الزمالك في بيان رسمي بتوقيع 4 عقوبات عليه بعد قراره الانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلي. وكان الزمالك قد أعلن في بيان رسمي عدم خوضه مباراة الأهلي في الدوري المصري بسبب عدم تنفيذ مطالبه التي كان كشف عنها.

وجاء نص خطاب رابطة الأندية للزمالك كالتالي«نحيط علم سيادتكم بأن قرار ناديكم يعتبر حالة من حالات الانسحاب المذكورة في المادة 50 من لائحة رابطة الأندية والخاصة بحالات الانسحاب وبناءًا عليه قررت إدارة المسابقات تطبيق المادة 51 الخاصة بالجزاءات العنية بحالة الإنسحاب وهي:

1- توقيع الغرامة المالية التي يحددها مجلس إدارة الرابطة.2- اعتبار ناديكم مهزوم في المباراة

2- خصم 3 نقاط من رصيد ناديكم بخلاف المباراة التي يعتبر فيها ناديكم مهزومًا

3- يعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة

4- معاقبة كل من له صله بقرار الانسحاب

أول رد فعل من حكام «القمة» بعد الوصول للقاهرة وعلمهم بإلغاء المباراة.. (خاص)كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن وصول طاقم التحكيم الإسباني المكلف بإدارة مباراة القمية بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر لها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، قبل أن يعلن نادي الزمالك في بيان رسمي عدم خوض الديربي.

وعلم «الوطن سبورت» أن طاقم التحكيم وصل بالفعل للقاهرة منذ ساعتين لإدارة مباراة القمة قبل أن يتم إلغاءها بقرار من رابطة الأندية بعد إعلان الزمالك عدم خوضه المباراة.

ويتواجد طاقم التحكيم الإسباني حاليًا برفقة مسئول من اتحاد الكرة، بعد أن تم ابلاغهم بالغاء القمة من قبل مندوب اتحاد الكرة وهم تقبلوا القرار دون الدخول في اية تفاصيل.

ومن المقرر أن يغادر الحكام القاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم الاربعاء كما كان محدد لهم من قبل.

ومن الممكن ان يتم اصطحاب طاقم التحكيم بجولة في القاهرة غدا بعد الغاء المباراة.

الزمالك يعلن موقفه من استكمال مبارياته المقبلة في الدوريألقى أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الضوء على انسحاب الأبيض من مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان مقررًا لها اليوم في تمام السابعة مساءًا.

وفي تصريحات تليفزيونية قال سالم: «الزمالك اعتذر عن خوض مباراة الأهلي وليس منسحبا، كما أن الأحمر ليس طرفًا فى الأزمة، والحظ الغريب أنه جاء طلباتنا قبل مباراة القمة»

وتابع: «موقف الزمالك من المباريات المقبلة فى بطولة الدوري سيتم إعلانه خلال ساعات من الأن بعد تقريره من جانب مجلس الإدارة».

وأكمل: «لا أحد يعرف من هم أعضاء لجنة المسابقات سوي عامر حسين فقط».

وتسأل سالم: «لماذا الزمالك لا يعرف جدول الدوري بشكل كامل حتي نهاية المسابقة كما يحدث في جكميع دول العالم، نحتاج لإجابة علي الأسئلة من لجنة المسابقات لكننا نتلقي ردودا فى شأن آخر مختلف».

وشدد سالم: «الزمالك تعرض لأخطاء صارخة فى مباراة المصري لذلك كان علي النادي البحث عن حقوقه، والتحكيم المهزوز في مباراة المصري استفز الزمالك».

وكشف: «طرح بشكل عام كنوع من الحلول رحيل بيريرا وعامر حسين لكن مشكلتنا فى المنظومة وليست الأشخاص».

وزاد: «ردود أحمد دياب وثروت سويلم علي طلبات الزمالك بشأن أمور أخري وليس ما نريده، ورابطة الأندية لم تنفذ طلبات الزمالك حتي الآن».

واختتم سالم تصريحاته قائلاً: «جلسة حسين لبيب اليوم مع وزير الرياضة كانت من أجل إثناء الزمالك عن القرار بشأن مباراة الأهلي».