البنك الأهلي يخفض عمولة المعاملة بالنقد الأجنبي إلى 5%

قرر البنك الاهلى المصرى تخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لتصبح 5%؜ بدلا من 10%، ؜كما تقرر زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، بواقع 50%؜ لتتراوح بين المعادل لمبلغ 37 ألف جنيه إلى 240 ألف جنيه عند السفر للخارج، وفقا لنوع البطاقات الائتمانية.

وفي حالة المشتريات بالعملة الأجنبية بالبطاقات الائتمانية من داخل مصر، تتراوح بين المعادل لمبلغ 7 آلاف جنيه وحتى 90 ألف جنيه.