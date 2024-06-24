وظائف خالية في البنك الأهلي لحديثي التخرج.. اعرف الشروط

كشفت البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي، عن توفير فرص عمل داخل أفرع البنك لحديثي التخرج لبعض الكليات بعدة شروط ويسعى العديد من الشباب للحصول على وظيفة خالية تساعد على متطلبات الحياة وتقضي على البطالة وتلبي طموحات المواطنين.

التخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي

تتوفر وظائف البنك الأهلي داخل أفرعه في مناطق «وسط القاهرة - بولاق أبو العلا»، ويجب فيمن يتقدم على وظائف أن يكون من خريجي إحدى كليات: «التجارة - إدارة الأعمال - اقتصاد وعلوم سياسية - تكنولوجيا المعلومات - حاسبات ومعلومات - هندسة حاسبات»، ويلتحق بعض خريجي هذه الكليات في عدد من التخصصات داخل البنك، وهي كالتالي:

- -كلية التجارة: «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية».

- إدارة أعمال: «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق».

- اقتصاد وعلوم سياسية «اقتصاد، إحصاء».

- هندسة حاسبات «حاسبات، اتصالات».

شروط التقدم لوظائف ذوي الخبرات

وحدد البنك عددا من الشروط التي يجب توافرها للراغبين التقديم في هذه الوظائف وهي كالتالي:

- ألا يكون للمتقدم أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

- أن يكون المتقدم حاصلين على شهادة عليا «درجة البكالوريوس أو ما يعادلها».

- أن يكون لدى المتقدم خبرة ثلاث سنوات فأكثر.

- أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

طريقة التقديم في وظائف البنك الأهلي

وكشف البنك الأهلي طريقة التقديم في وظائف البنك الأهلي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي من هنـا.