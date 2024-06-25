فيلم ولاد رزق 3 يحقق 170 مليون جنيه خلال 13 يوم عرض

يستمر فيلم ولاد رزق 3 القاضية في تحقيق أرقام غير مسبوقة، وحصد إيرادات مرتفعة، خلال أيام قليلة، وذلك بعد تحقيقه أمس 6 مليون جنيه في جميع السينمات بمصر.

وحقق ولاد رزق 3 القاضية 170 مليون جنيه في 13 يوما، ليكسر بذلك رقما قياسيا في تحقيق الإيرادات.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

فيلم «ولاد رزق 3» القاضية تدور أحداثه أنه بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عددًا كبيرًا من نجوم الفن من بينهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وسيد رجب، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وأحمد الرافعي، وأسماء جلال، ونسرين أمين، بالإضافة لضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، ونيكول سعفان، وإياد نصار، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.