7.4 مليون جنيه إيرادات فيلم ولاد رزق خلال 24 ساعة

لا زال فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية» يحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة بدور العرض، ويتصدّر المركز الأول بإيرادات عالية وفارقة عن باقي الأعمال المنافسة ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنَّ فيلم ولاد رزق حقق أمس الأحد 7 ملايين و485 ألف جنيه بدور العرض، وهو يعتبر من الأرقام القياسية التي حققها الفيلم منذ بداية طرحه بدور العرض.

وحافظ فيلم ولاد رزق 3 على المركز الأول في شباك التذاكر، إذ أصبح صاحب أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

أبطال فيلم ولاد رزق

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3، عددًا كبيرًا من نجوم الفن من بينهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وسيد رجب، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وأحمد الرافعي، وأسماء جلال، ونسرين أمين، بالإضافة لضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، ونيكول سعفان، وإياد نصار، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.