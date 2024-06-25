«السكة الحديد» تُجري تعديلات على تركيب قطارات «القاهرة - مرسى مطروح»

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطارات 772/773 و774/775 نوم «القاهرة – مرسى مطروح» وبالعكس، موضحة أنه يتم تعديل تركيب قطار 772/773 نوم «القاهرة – مرسى مطروح» بالجدول الحالي، بتركيب «جرار – عربة قوى – 4 عربات نوم – 4 عربات ثانية مكيفة أسباني»، كما يتم تعديل تركيب قطار 774/775 نوم «مرسى مطروح – القاهرة» بجدوله الحالي، بتركيب «جرار – عربة قوى – 4 عربات نوم – 4 عربات ثانية مكيفة أسباني».

مكاتب التذاكر

وأكدت الهيئة تخصيص العربة رقم 3 بقطاري 772/773 و774/775 للحجز عليهما للمجموعات، ولتكملة الحجز للحاجزين لمرسى مطروح بعربة النوم المخصصة للعاملين بالهيئة وتبليغ المقاعد الشاغرة لمكاتب التذاكر بالقاهرة ومرسى مطروح.

وشددت هيئة السكك الحديدية، على قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة «تشغيل – تسويق ومبيعات وخدمة العملاء» والصيانة والدعم الفني بالقاهرة والمناطق والإدارات المركزية لشئون مناطق القاهرة ووسط وغرب الدلتا والوسطى والجنوبية وإدارات التشغيل على الشبكة ومراكز التحكم بالاستعداد لهذا التشغيل.

تقديم أفضل خدمة ممكنة

وأشارت الهيئة إلى أنها لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة ممكنة والعمل على راحة الركاب، موضحة أنه تم توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات سواء من خلال موقع الهيئة الإلكتروني أو ماكينات الدفع الإلكتروني.