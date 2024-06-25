«التعليم» تشكل لجنة فنية لمراجعة نموذج إجابة امتحانات الثانوية العامة قبل التصحيح

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى تشكيل لجنة فنية من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة وورق الأسئلة امتحانات الثانوية العامة لكل مادة امتحانية، قبل بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب.

التأكد من عدم وجود أخطاء

وأضاف الوزير خلال متابعته امتحانات الثانوية العامة أن اللجنة تراجع كل التفاصيل الخاصة بالإجابات والأسئلة، للتأكد من عدم وجود أي خطأ، مؤكدا أن قرارات اللجنة تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها.

وتابع رئيس عام امتحانات الثانوية العامة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إذ يؤدي الطلاب امتحانات مادة اللغة الثانية.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.