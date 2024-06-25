سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق.. آخر تحديث

شهدت سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-6- 2024، حالة من الاستقرار خلال منتصف تعاملات الصاغة المصرية، إذ بلغ سعره نحو 3165 جنيهًا للبيع، و3150 جنيهًا للشراء، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-6- 2024، خلال منتصف تعاملات الصاغة المصرية، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، بلغ نحو 3165 جنيهًا للبيع، و3150 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بلغ نحو 3617 جنيهًا للبيع، 3600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بلغ نحو 2712 جنيهًا للبيع، و2700 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر، بلغ نحو 2110 جنيهات للبيع، و2100 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 25320 جنيهًا للبيع، و25200 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 2327 دولار للبيع، و2326 دولارا للشراء