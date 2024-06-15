سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. تراجع رغم زيادة الإقبال على الشراء

كشفت الشعبة العامة للذهب عن تزايد عمليات شراء المشغولات الذهبية في الوقت الحالي خاصة عيار 21 الأوسع انتشارًا بين المواطنين لشراء شبكة العيد وهدايا الزواج خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووفق مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث الذهب، سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3135 جنيهًا للشراء و3115 للبيع، بتراجع 5 جنيهات في الجرام مقارنة بالأسعار أمس 3140 للشراء و3120 للبيع.

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 وكذلك باقي الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3580 جنيها للبيع بدون مصنعية، خلال بداية التعاملات الصباحية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الأكثر مبيعا في مصر نحو 3135 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محال الصاغة المصرية نحو 2690 جنيها دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2090 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، بمحال الصاغة، 25120 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2330 دولار للبيع.