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وزير التعليم العالي يفتتح وحدة السكتة الدماغية في المدينة الطبية بجامعة عين شمس

كتب:

أحمد أبوضيف
12:46 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ المستشفيات الجامعية تشهد طفرة كبيرة في مختلف المحافظات، وأن هناك 129 مستشفى تعمل على خدمة المواطن المصري، بجانب منظومة القطاع الصحي في مصر.

افتتاح وحدة السكتة الدماغية بالمدينة الطبية بجامعة عين شمس

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال حديثه مع عدد من الصحفيين على هامش افتتاح وحدة السكتة الدماغية الأولى في مصر و الشرق الأوسط، إنّ المستشفيات الجامعية تقوم بأكثر من مهمة سواء في التعليم أو التدريب أو البحث العلمي بجانب العلاج، مشيرا إلى أنّ وحدة السكتة الدماغية تعد طفرة كبيرة في مجال القطاع الطبي.

وأضاف أنّ الوحدة تسهم في العلاج السريع لمصابي السكتة الدماغية، وتعد إضافة للمدينة الطبية بجامعة عين شمس، لافتا إلى أنّ حجم الإنفاق على المدن الطبية تضاعف في المستشفيات الجامعية خلال السنوات الأخيرة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.