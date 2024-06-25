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«العمل» تعلن الأحد المقبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

كتب:

ماهر هنداوي
02:17 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
حسن شحاتة وزير العمل

حسن شحاتة وزير العمل

أعلنت وزارة العمل في بيان اليوم الثلاثاء، أن يوم الأحد 30 يونيو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ووزعت الوزارة كتابا دوريا بذلك على مديريات العمل بالمحافظات.

وأكد بيان الوزارة أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، الحصول على ضعف أجره، طبقا لنص المادة 52 من قانون العمل، وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل، شعب مصر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، داعيا الله أن يُعيد هذه الذكرى على مصر الغالية بالخير والتقدم. 

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.