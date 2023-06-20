هل تضم إجازة عيد الأضحى عطلة «30 يونيو»؟.. الحكومة توضح

أيام قليلة وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك ذكرى ثورة 30 يونيو، لتوضح الحكومة في بيان رسمى لها، اليوم، أنّ ذكرى ثورة 30 يونيو سيتم ضمها على إجازة عيد الأضحى المبارك، لتكون 7 أيام كاملة ، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، وفق ما قرره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الإجازة رسمية مدفوعة الأجر

وأوضحت الحكومة أنّ الإجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

استمرار أعمال الامتحانات في المواعيد المقررة

ولفتت إلى استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.