سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-6-2024، حالة من الاستقرار في عدد من البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية، إذ سجل سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو51.81 جنيه للشراء 51.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم الأربعاء 26 -6-2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وفق آخر تحديثات عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم 51.78 جنيه للشراء و51.96 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر اليورو اليوم 51.81 جنيه للشراء 51.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو اليوم 51.80 جنيه للشراء و51.96 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو اليوم 51.78 جنيه للشراء و51.91 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

واستقر سعر اليورو اليوم عند 51.80 جنيه للشراء، و51.94 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو بنك cib

وسجل سعر اليورو اليوم 51.80 جنيه للشراءو51.96 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.