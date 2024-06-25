مدبولي: نقدّر معاناة المواطن المصري بسبب تخفيف أحمال الكهرباء

تحدّث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أزمة تخفيف الأحمال، قائلا إنّ الأمر شديد الصعوبة على المسؤولين أيضا، إذ ندرك ونقدر معاناة المواطن المصري أيا كانت مدة القطع.

وأضاف مدبولي خلال كلمته مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز: «الكهرباء شيء أساسي في حياة المواطنين، ونقدر تماما شكاوى واستغاثات المواطنين التي نتلقاها، خاصة الذين يعانون ظروف صحية معينة بسبب تقدم العمر أو ظروف إنسانية، فضلا عن ظروف امتحانات الثانوية العامة».

وتابع: «أقدر مدى معاناة المواطنين والأسر المصرية جراء موضوع قطع الكهرباء بصفة عامة، وخاصة ما حدث أمس».