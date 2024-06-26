يتميز مولود برج الثور بسرعة الغضب، كما أنَّه أيضًا سريع الانفعال من مواقف بسيطة قد لا تستدعي ذلك، لذا يقع في الكثير من المشاكل، مع المقربين منه وزملائه في العمل، وقد يخسر كثيرًا بسبب ذلك.

وفي السطور التالية، نعرض توقعات حظك اليوم برج الثور الأربعاء 26-6-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تشعر اليوم يا مولود برج الثور بأن المحطين بك يسعون لإحباطك وفشلك، لذا حاول أن تكون إيجابيًا ولا داع لليأس، واسعى لتهدئة الأمور مع المقربين منك في العمل، وصفي تفكيرك حتى تكون إيجابيًا قبل اتخاذ أي قرارات وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تمر اليوم يا مولود برج الثور ببعض التوترات في حياتك العاطفية، لذا يجب أن تكون هادئا، ولا داع للتعامل بقسوة مع شريك حياتك، ولا داع أيضًا للعناد، وذلك وفق حظك اليوم.