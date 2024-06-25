مدبولي: مشكلة تخفيف الأحمال ستنتهي بالكامل بنهاية 2024

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تولي اهتماما كبيرا لحل أزمة تخفيف الأحمال نهائيا، مؤكدا أنّ المشكلة ستنتهي بالكامل في نهاية 2024.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز: «أصبح هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية من أجل تدبير الحجم المطلوب لتشغيل الكهرباء على مدار 24 ساعة».

وتابع: «ليس لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق، ولا نقل ولا توزيع في الشبكات، المشكلة في تدبير الوقود، فمحطات الكهرباء تعمل على مكونين أساسين هما المازوت والغاز الطبيعي».