رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: أطفال غزة يعانون سوء التغذية والمرض بسبب استمرار الحرب

كتب:

شريف سليمان
04:46 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
معاناة أطفال غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

معاناة أطفال غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان: «أطفال غزة يعانون سوء التغذية والمرض بسبب استمرار الحرب على القطاع».

وقال التقرير: «أوضاع كارثية يواجهها أطفال قطاع غزة بشكل عام منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع، لكن المرضى منهم يعانون على نحو يدمي القلوب جراء أزمة المجاعة وسوء التغذية وخطر المجاعة الذي يكاد يفتك بهم، وفي ظل تلك الكارثة، وجد طفل فلسطيني نفسه مضطرا أن يواجه بجسده الضئيل عدوانا وحصارا، وهو يعاني في الوقت ذاته مكن مرض مزمن أو خطير دون وجود علاج نظرا لنفاد الإمدادات الطبية فيما تبقى من المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي داخل قطاع غزة».

وتابع: «مرض خبيث ينهش في صمت جسد الأطفال من الداخل، بينما تحاصره رصاصات الاحتلال الغادرة من الخارج، ورغم تلك المأساة يواصل الاحتلال الإسرائيلي تعنته في منع منظمات ووكالات الإغاثة بتقديم يد المساعدة لتلك الفئة الضعيفة، التي لا تعرف بأي ذنب تعاقب في حرب الإبادة الجماعية».

اقرأ المزيد:

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 13 عسكريا خلال 24 ساعة بينهم 7 في غزة

تفاصيل حكم تجنيد يهود الحريديم في جيش الاحتلال.. يهدد حكم نتنياهو

30 شهيدا في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في غزة واحتجاز جثته منذ 7 أكتوبر

حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون

إعلام فلسطيني: 15 شهيدا في 3 غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
بقلم شريف سليمان