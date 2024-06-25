خالد عبد العزيز رئيسا لمجلس أمناء التحالف الوطني ونبيلة مكرم للأمانة الفنية

عقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اجتماعه الأول اليوم، بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب المهندس خالد عبد العزيز رئيسا لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدكتورة عهود وافي نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، النائب محمد الجارحي أمينًا لصندوق التحالف، الدكتورة مارجريت صاروفيم ومحمود فؤاد عضوي المكتب التنفيذي للتحالف.

وأصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمانة الفنية للتحالف، لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيداً لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها.