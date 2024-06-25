وزير الدفاع الأمريكي: الحرب بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول إلى «إقليمية»

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن حربًا أخرى بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف: «على حماس القبول بمقترح وقف إطلاق النار في غزة، ويجب الحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى القطاع».

وتابع:«"الولايات المتحدة ستضمن أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها».