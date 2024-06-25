«القاهرة الإخبارية»: واشنطن تؤكد عدم اهتمام نتنياهو بدخول حرب مع حزب الله
كتب:
نرمين عفيفي
12:27 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
جوبايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية
قال موقع أكسيوس إن مسؤولون إسرائيليون أبلغوا واشنطن أن نتنياهو غير مهتم بحرب مع حزب الله ويفضل الحل الدبلوماسي، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.
وأكدت واشنطن عدم قدرتها على كبح جماح إسرائيل إذا استمر التصعيد على الحدود مع لبنان.
ونقل أكسيوس عن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى لبنان، أن حزب الله بحاجة إلى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بدلا من تصعيد التوترات.