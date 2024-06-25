«القاهرة الإخبارية»: واشنطن تؤكد عدم اهتمام نتنياهو بدخول حرب مع حزب الله

قال موقع أكسيوس إن مسؤولون إسرائيليون أبلغوا واشنطن أن نتنياهو غير مهتم بحرب مع حزب الله ويفضل الحل الدبلوماسي، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأكدت واشنطن عدم قدرتها على كبح جماح إسرائيل إذا استمر التصعيد على الحدود مع لبنان.

ونقل أكسيوس عن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى لبنان، أن حزب الله بحاجة إلى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بدلا من تصعيد التوترات.