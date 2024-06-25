اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. توجيهات رئاسية للحكومة بالتدخل لحل أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- بعث جديد.. صحراء «توشكى» تتحول إلى جنة خضراء

- 11 عاماً على «30 يونيو».. الثورة تتصدى لـ«أخونة الهوية»

- توجيهات رئاسية للحكومة بالتدخل لحل أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال

- مصر والأمم المتحدة تناقشان تدهور الوضع الإنسانى فى غزة

- مجلس النواب يوافق على تعديل قانون «المحاكم الاقتصادية»

- 3 بنوك ترفع حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية 50%.. وتخفيض عمولة التحويل

الصفحة الثانية

- عشرات الشهداء والمصابين فى غارات إسرائيلية على غزة ونقص الأدوية يهدد مرضى الغسيل الكلوى بالموت

- اليوم الـ263.. ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 9385 منذ 7 أكتوبر.. وتنفيذ 47 عملية هدم فى «الضفة» خلال مايو

- ضغوط أمريكية على «نتنياهو» لوقف الحرب.. وتجنيد «الحريديم» يعمّق انقسام الداخل

- «يديعوت أحرونوت»: «تل أبيب» تسعى لحل الصراع مع «حزب الله» دبلوماسياً.. و«نيويورك تايمز»: 3 سيناريوهات لإنهاء القتال

- روسيا: تدمير 30 مسيرة أوكرانية.. وموسكو تهدد واشنطن بالرد على «هجوم القرم»

- مناظرة مرتقبة بين «بايدن» ومنافسه «ترامب» الخميس

- البنك الأوروبى: مصر حصلت على 1.26 مليار يورو فى 2023

الصفحة الثالثة

- توجيهات رئاسية بحل أزمة الكهرباء.. و«مدبولى»: نقدّر معاناة المواطنين

- رئيس الوزراء: عودة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين من الأسبوع المقبل وقطع التيار ينتهى الصيف الجارى.. وشهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة

- «صيف حار جداً».. أزمة انقطاع الكهرباء تضرب عدة دول فى 4 قارات

- .. وفرحة بين طلاب «الثانوية» بعد امتحان «اللغة الأجنبية الثانية»: فى مستوى الطالب المتوسط

- وزير التعليم: «لجنة خبراء» لمراجعة نموذج إجابة وأسئلة «امتحانات الثانوية» قبل التصحيح

- ضبط 5 حالات «غش» فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالقاهرة والدقهلية والقليوبية

الصفحة الرابعة

- شرارة انطلاق ثورة الهوية المصرية ضد التنظيم الإرهابى

- الوزير الإخوانى بدأ الصدام بإلغاء انتداب رؤساء دار الأوبرا وهيئة الكتاب وقطاع الفنون.. وحاول تغيير اسم «مكتبة الأسرة» ليصبح «الثورة المصرية»

- د. ياسمين فراج: الصدام مع الإخوان

- رئيس أكاديمية الفنون الأسبق: الاعتصام علامة فارقة فى تاريخ الحركة الثقافية.. وعقلية الإخوانى «تصدع بما تؤمر»

الصفحة الخامسة

- تنفيذ أكبر خطة تنمية.. متاحف وفنادق توفر ملايين فرص العمل

- إنشاء 270 فندقاً ومنتجعاً فى البحر الأحمر ضمن خطط جذب 30 مليون سائح بحلول 2030.. وتطوير حديقتى المنتزه وأنطونيادس

- د. عاطف عبد اللطيف: صناعة السياحة

- عضو «اتحاد الغرف»: «الجمهورية الجديدة» أحيت صناعة السياحة بعد «أحداث يناير».. ونأمل فى زيادة التسهيلات للمستثمرين

- نسعى لجذب ملايين السائحين وتحقيق 30 مليار دولار إيرادات بحلول 2028.. وإنشاء المدن الجديدة كـ«العلمين» يُنعش القطاع

الصفحة السادسة

- محمد عبدالحافظ: المشاهد الستة الحاسمة

- د. سيد خليفة: حكم زائل لا محالة

- النائب طارق رضوان: إرث ثورة 30 يونيو

- مارجريت عازر: صوت الشعب واستعادة الهوية

- د. منجى على بدر: ثورة 30 يونيو وسنوات البناء وتحديات المستقبل

الصفحة السابعة

- مسئولو «تنمية جنوب الوادى»: الفضل فى نجاح المشروع لدعم الرئيس

- 4 آلاف عامل وموظف ومهندس زراعى مدنى فى المشروع.. والرئيس يوجه باستغلال البنية التحتية على الوجه الأمثل مع صيانتها مختلف جهات الدولة تُتابع مشروع «إحياء توشكى».. ونزرع الخضر والفواكه والنخيل والقمح والذرة والبطاطس توجيهات رئاسية بالاهتمام بمشروعات «التصنيع الزراعى» خلال المرحلة المقبلة

- القوات المسلحة تنظم زيارة إلى مشروع استصلاح وزراعة الأراضى

- «أبوالوفا»: «جيت فى 2019 وهى صحراء.. والنهارده المساحة الخضرا بتزيد يوم عن يوم»

- أستاذ بكلية الاقتصاد: المشروع يسهم فى تحقيق «الأمن الغذائى»

- عضو مجلس أمناء «الحوار الوطنى»: فوجئنا بحجم الإنجاز الكبير

- رأينا «كم غير عادى» من النخيل وكميات من القمح الذى يستنزف «العملة الصعبة» لاستيراده

الصفحة الثامنة

- فريدة الشوباشى: نتغلب على الصعوبات

- 100 سؤال.. «العباقرة».. أطفال «بيلا» يتسابقون فى الحساب الذهنى

- طلاب «الثانوية» الفلسطينيون يؤدون الامتحانات فى رعاية مصر.. «لن تسرقوا أحلامنا»

- ابن قرية «الفواخير»: على حب «الطين».. جيل بيسلم جيل