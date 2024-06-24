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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: تدبير النقد الأجنبي مستمر لتوفير السلع وتحقيق توازن الأسعار

كتب:

عمرو هلال
07:34 م | الإثنين 24 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحكومة: مستمرون فى تدبير النقد الأجنبى لتوفير السلع وتحقيق التوازن فى الأسعار

- «مدبولى»: 7.2 مليار دولار حجم استثمارات 940 شركة فرنسية فى السوق المصرية 

- تمويل بـ700 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصرى

- «المشاط»: جاهزون لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى بمشاركة القطاع الخاص

- مستشار الرئيس: المبادرات الصحية أنهت قوائم الانتظار 

- مجزرة الاتحادية أزاحت القناع عن الفاشية الدينية 

- أعضاء تنظيم الإخوان واجهوا الاعتصام السلمى بالعنف والإرهاب ومارسوا أبشع أنواع التعذيب بحق المعارضين

- إنتاج 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة بـ«سيماف»

- رئيس «العربية للتصنيع»: توطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلى لتدعيم وسائل النقل الذكية

-طرق وأنفاق ومحاور اختصرت المسافات وأطلقت أيادى التنمية.. و«عمرو»: تطوير طرق «الغردقة» شجَّع الاستثمار

- طلاب الثانوية العامة يؤدون «اللغة الأجنبية الثانية» اليوم.. «أوبن بوك»

- «عمليات التعليم»: لا شكاوى من أسئلة اللغة العربية للمكفوفين.. واللغة الأجنبية الأولى غداً

- يوسف القعيد يكتب: مندوب الجماعة فى قصر الاتحادية

- الأب بطرس دانيال يكتب: انتماء شعب أصيل  

د.طارق فهمى يكتب: مشروع النهضة الوهمي

- أستاذ الأراضى والمياه: تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح أمر استراتيجى.. ونستهدف إنتاج ١٤ مليون طن 

الصفحة الثانية

- «الإسكان»: المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تهدف إلى توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين  

- «الجزار»: تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق والخدمات.. وإتاحة فرص عمل مناسبة للوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة 

- «سويلم» يتابع الموقف المائى ومناسيب الترع والمصارف

- وزير الرى: التزام المديريات بتطبيق التصرفات المقررة لتلبية جميع الاحتياجات المائية 

- «الزراعة»: تعليمات مشددة لحماية المحاصيل من ارتفاع درجات الحرارة  

- «فهيم»: الرى فى الصباح الباكر والابتعاد عن وقت الظهيرة 

- «عاشور»: الدوريات العلمية تتقدم فى تصنيف «كلاريفيت»

- «عبدالغفار»: بسبب دعم البحث العلمى وزيادة تمويله 

- «السبكى»: استقبلنا 7000 مريض من السياح فى 6 أشهر  

- «الرعاية الصحية»: 100% زيادة فى حصيلة الهيئة من النقد الأجنبى للسياحة العلاجية بالنصف الثانى من العام المالى الحالى  

- حوار وطنى حول المسئولية المشتركة فى تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة»

الصفحة الثالثة

- رئيس الوزراء: مستمرون فى إجراءات تدبير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع.. وتحقيق توازن الأسعار وانخفاض معدلات التضخم  

- «مدبولى»: 7.2 مليار دولار استثمارات 940 شركة فرنسية فى مصر.. وندعو الشركات العالمية الكبرى لزيادة استثماراتها فى القطاعات المختلفة

- «الصناعات الغذائية»: 22% زيادة فى الصادرات إلى أمريكا

- وزيرة التخطيط: 400 مليون شخص محرومون من الخدمات الصحية الأساسية فى العالم  

- «سهيل»: الاستعانة بخبراء تسويق لضمان الوصول للمستوردين الجادين 

- استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين فى غزة.. 101 شهيد و169 جريحاً فى 3 مجازر للاحتلال

-  استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ فى غزة نتيجة قصف إسرائيلى على عيادة «الدرج».. و«يونيسف»: 100 طفل يتعرضون للقتل أو الإصابة بنيران جيش الاحتلال يومياً

- .. و«نتنياهو»: لست مستعداً لإنهاء الحرب فى القطاع.. ولن نسمح لـ«حماس» بالعودة للمشهد

- «غليان» فى الداخل الإسرائيلى.. وأهالى المختطفين: لن نسمح للحكومة وقائدها بالانسحاب من الالتزامات الأساسية تجاه مصير المحتجزين

الصفحة الرابعة

- مجزرة أزاحت القناع عن الفاشية الدينية وحكم المرشد

- أعضاء التنظيم واجهوا الاعتصام السلمى بالعنف والإرهاب ومارسوا أبشع أنواع التعذيب بحق المتظاهرين والمعارضين لإرهاب الجماعة 

- إبراهيم ربيع: عقيدة التنظيم الإرهابى قائمة على التكفير والعنصرية والطائفية

- قيادى إخوانى منشق: «أحداث الاتحادية» أكدت منهج العنف لدى الجماعة وخططت لزرع 13 ألف خلية إخوانية فى مفاصل الدولة 

- الجماعة الإرهابية كلفت مصر 35 مليار جنيه تم إنفاقها على تحركات «مرسى» وتأمين مكتب الإرشاد 

الصفحة الخامسة

- طرق ومحاور نيلية اختصرت المسافات وأطلقت أيادى التنمية

- «عمرو»: تطوير طرق «الغردقة» شجَّع الاستثمار السياحى.. و«الخولى»: 15 دقيقة زمن الوصول من بلدتنا إلى بنها بدلاً من ساعة بفضل طريق «القناطر» 

- د. عبدالله أبوخضرة يكتب: منظومة النقل ورؤية الرئيس السيسى

- د. طارق جويلى: نفذنا 81% من الخط الرابع للمترو ومخطط الانتهاء منه عام 2027

- رئيس «القومية للأنفاق»: ننفذ مشروعات الجر الكهربائى ونستهدف وصول الاستثمارات لـ1488 مليار جنيه

الصفحة السادسة

- يوسف القعيد يكتب: مندوب الجماعة فى قصر الاتحادية

- الأب بطرس دانيال يكتب: انتماء شعب أصيل  

- د.طارق فهمى يكتب: مشروع النهضة الوهمي

- مصطفى كفافي يكتب: أنا وصلاح عبدالمقصود وحادث المنصة

- بلال الدوي يكتب: عادت لنا «مصر» قبل أن تبتلعها «الجماعة»

الصفحة السابعة

- أستاذ الأراضى والمياه: تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح أمر استراتيجى.. ونستهدف إنتاج ١٤ مليون طن 

- د. على إسماعيل: زراعة ١.١ مليون فدان من الأرز تُقلل الضغط على الخبز.. وزراعة ٥ ملايين فدان تُحقّق ٩٠٪ من الاكتفاء

 د. يسرى الشرقاوى يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

- ماء الشرب.. العنصر الأهم فى أوقات الإجهاد الحرارى

-  يحافظ الأطباء البيطريون بالمجازر على صحة الملايين

- د. أحمد حسن: «البيطرى» يضمن تقديم لحوم آمنة للمستهلكين.. ويحمل مسئولية تجاه سلامة الغذاء 

- د. وليد دعوة يكتب: الخصوبة فى العنب

 الصفحة الثامنة

- خالد منتصر يكتب: نوستالجيا ثقافية

- فنان «النول»

- التراث العربى والفرعونى ولوحات المستشرقين على نسيج يدوى 

- على مائدة «إسراء»

- «الدكبوكى» و«الكورن دوج» أكلات كورية بلمسة «بنت الفيوم»

 - على طريق مطروح

- «فارس» فى خدمة المسافرين: «نفخ الكاوتش» لوجه الله

- منصة مجانية.. تواصُل «البشر» والذكاء الاصطناعى بـ«الفراشات»

  

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