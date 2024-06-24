اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: تدبير النقد الأجنبي مستمر لتوفير السلع وتحقيق توازن الأسعار

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحكومة: مستمرون فى تدبير النقد الأجنبى لتوفير السلع وتحقيق التوازن فى الأسعار

- «مدبولى»: 7.2 مليار دولار حجم استثمارات 940 شركة فرنسية فى السوق المصرية

- تمويل بـ700 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصرى

- «المشاط»: جاهزون لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى بمشاركة القطاع الخاص

- مستشار الرئيس: المبادرات الصحية أنهت قوائم الانتظار

- مجزرة الاتحادية أزاحت القناع عن الفاشية الدينية

- أعضاء تنظيم الإخوان واجهوا الاعتصام السلمى بالعنف والإرهاب ومارسوا أبشع أنواع التعذيب بحق المعارضين

- إنتاج 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة بـ«سيماف»

- رئيس «العربية للتصنيع»: توطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلى لتدعيم وسائل النقل الذكية

-طرق وأنفاق ومحاور اختصرت المسافات وأطلقت أيادى التنمية.. و«عمرو»: تطوير طرق «الغردقة» شجَّع الاستثمار

- طلاب الثانوية العامة يؤدون «اللغة الأجنبية الثانية» اليوم.. «أوبن بوك»

- «عمليات التعليم»: لا شكاوى من أسئلة اللغة العربية للمكفوفين.. واللغة الأجنبية الأولى غداً

- يوسف القعيد يكتب: مندوب الجماعة فى قصر الاتحادية

- الأب بطرس دانيال يكتب: انتماء شعب أصيل

د.طارق فهمى يكتب: مشروع النهضة الوهمي

- أستاذ الأراضى والمياه: تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح أمر استراتيجى.. ونستهدف إنتاج ١٤ مليون طن

الصفحة الثانية

- «الإسكان»: المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تهدف إلى توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين

- «الجزار»: تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق والخدمات.. وإتاحة فرص عمل مناسبة للوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة

- «سويلم» يتابع الموقف المائى ومناسيب الترع والمصارف

- وزير الرى: التزام المديريات بتطبيق التصرفات المقررة لتلبية جميع الاحتياجات المائية

- «الزراعة»: تعليمات مشددة لحماية المحاصيل من ارتفاع درجات الحرارة

- «فهيم»: الرى فى الصباح الباكر والابتعاد عن وقت الظهيرة

- «عاشور»: الدوريات العلمية تتقدم فى تصنيف «كلاريفيت»

- «عبدالغفار»: بسبب دعم البحث العلمى وزيادة تمويله

- «السبكى»: استقبلنا 7000 مريض من السياح فى 6 أشهر

- «الرعاية الصحية»: 100% زيادة فى حصيلة الهيئة من النقد الأجنبى للسياحة العلاجية بالنصف الثانى من العام المالى الحالى

- حوار وطنى حول المسئولية المشتركة فى تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة»

الصفحة الثالثة

- رئيس الوزراء: مستمرون فى إجراءات تدبير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع.. وتحقيق توازن الأسعار وانخفاض معدلات التضخم

- «مدبولى»: 7.2 مليار دولار استثمارات 940 شركة فرنسية فى مصر.. وندعو الشركات العالمية الكبرى لزيادة استثماراتها فى القطاعات المختلفة

- «الصناعات الغذائية»: 22% زيادة فى الصادرات إلى أمريكا

- وزيرة التخطيط: 400 مليون شخص محرومون من الخدمات الصحية الأساسية فى العالم

- «سهيل»: الاستعانة بخبراء تسويق لضمان الوصول للمستوردين الجادين

- استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين فى غزة.. 101 شهيد و169 جريحاً فى 3 مجازر للاحتلال

- استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ فى غزة نتيجة قصف إسرائيلى على عيادة «الدرج».. و«يونيسف»: 100 طفل يتعرضون للقتل أو الإصابة بنيران جيش الاحتلال يومياً

- .. و«نتنياهو»: لست مستعداً لإنهاء الحرب فى القطاع.. ولن نسمح لـ«حماس» بالعودة للمشهد

- «غليان» فى الداخل الإسرائيلى.. وأهالى المختطفين: لن نسمح للحكومة وقائدها بالانسحاب من الالتزامات الأساسية تجاه مصير المحتجزين

الصفحة الرابعة

- مجزرة أزاحت القناع عن الفاشية الدينية وحكم المرشد

- أعضاء التنظيم واجهوا الاعتصام السلمى بالعنف والإرهاب ومارسوا أبشع أنواع التعذيب بحق المتظاهرين والمعارضين لإرهاب الجماعة

- إبراهيم ربيع: عقيدة التنظيم الإرهابى قائمة على التكفير والعنصرية والطائفية

- قيادى إخوانى منشق: «أحداث الاتحادية» أكدت منهج العنف لدى الجماعة وخططت لزرع 13 ألف خلية إخوانية فى مفاصل الدولة

- الجماعة الإرهابية كلفت مصر 35 مليار جنيه تم إنفاقها على تحركات «مرسى» وتأمين مكتب الإرشاد

الصفحة الخامسة

- طرق ومحاور نيلية اختصرت المسافات وأطلقت أيادى التنمية

- «عمرو»: تطوير طرق «الغردقة» شجَّع الاستثمار السياحى.. و«الخولى»: 15 دقيقة زمن الوصول من بلدتنا إلى بنها بدلاً من ساعة بفضل طريق «القناطر»

- د. عبدالله أبوخضرة يكتب: منظومة النقل ورؤية الرئيس السيسى

- د. طارق جويلى: نفذنا 81% من الخط الرابع للمترو ومخطط الانتهاء منه عام 2027

- رئيس «القومية للأنفاق»: ننفذ مشروعات الجر الكهربائى ونستهدف وصول الاستثمارات لـ1488 مليار جنيه

الصفحة السادسة

- يوسف القعيد يكتب: مندوب الجماعة فى قصر الاتحادية

- الأب بطرس دانيال يكتب: انتماء شعب أصيل

- د.طارق فهمى يكتب: مشروع النهضة الوهمي

- مصطفى كفافي يكتب: أنا وصلاح عبدالمقصود وحادث المنصة

- بلال الدوي يكتب: عادت لنا «مصر» قبل أن تبتلعها «الجماعة»

الصفحة السابعة

- أستاذ الأراضى والمياه: تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح أمر استراتيجى.. ونستهدف إنتاج ١٤ مليون طن

- د. على إسماعيل: زراعة ١.١ مليون فدان من الأرز تُقلل الضغط على الخبز.. وزراعة ٥ ملايين فدان تُحقّق ٩٠٪ من الاكتفاء

د. يسرى الشرقاوى يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

- ماء الشرب.. العنصر الأهم فى أوقات الإجهاد الحرارى

- يحافظ الأطباء البيطريون بالمجازر على صحة الملايين

- د. أحمد حسن: «البيطرى» يضمن تقديم لحوم آمنة للمستهلكين.. ويحمل مسئولية تجاه سلامة الغذاء

- د. وليد دعوة يكتب: الخصوبة فى العنب

الصفحة الثامنة

- خالد منتصر يكتب: نوستالجيا ثقافية

- فنان «النول»

- التراث العربى والفرعونى ولوحات المستشرقين على نسيج يدوى

- على مائدة «إسراء»

- «الدكبوكى» و«الكورن دوج» أكلات كورية بلمسة «بنت الفيوم»

- على طريق مطروح

- «فارس» فى خدمة المسافرين: «نفخ الكاوتش» لوجه الله

- منصة مجانية.. تواصُل «البشر» والذكاء الاصطناعى بـ«الفراشات»