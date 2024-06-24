اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: تدبير النقد الأجنبي مستمر لتوفير السلع وتحقيق توازن الأسعار
كتب:
عمرو هلال
07:34 م | الإثنين 24 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الحكومة: مستمرون فى تدبير النقد الأجنبى لتوفير السلع وتحقيق التوازن فى الأسعار
- «مدبولى»: 7.2 مليار دولار حجم استثمارات 940 شركة فرنسية فى السوق المصرية
- تمويل بـ700 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصرى
- «المشاط»: جاهزون لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى بمشاركة القطاع الخاص
- مستشار الرئيس: المبادرات الصحية أنهت قوائم الانتظار
- مجزرة الاتحادية أزاحت القناع عن الفاشية الدينية
- أعضاء تنظيم الإخوان واجهوا الاعتصام السلمى بالعنف والإرهاب ومارسوا أبشع أنواع التعذيب بحق المعارضين
- إنتاج 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة بـ«سيماف»
- رئيس «العربية للتصنيع»: توطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلى لتدعيم وسائل النقل الذكية
-طرق وأنفاق ومحاور اختصرت المسافات وأطلقت أيادى التنمية.. و«عمرو»: تطوير طرق «الغردقة» شجَّع الاستثمار
- طلاب الثانوية العامة يؤدون «اللغة الأجنبية الثانية» اليوم.. «أوبن بوك»
- «عمليات التعليم»: لا شكاوى من أسئلة اللغة العربية للمكفوفين.. واللغة الأجنبية الأولى غداً
- يوسف القعيد يكتب: مندوب الجماعة فى قصر الاتحادية
- الأب بطرس دانيال يكتب: انتماء شعب أصيل
د.طارق فهمى يكتب: مشروع النهضة الوهمي
- أستاذ الأراضى والمياه: تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح أمر استراتيجى.. ونستهدف إنتاج ١٤ مليون طن
الصفحة الثانية
- «الإسكان»: المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تهدف إلى توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين
- «الجزار»: تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق والخدمات.. وإتاحة فرص عمل مناسبة للوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة
- «سويلم» يتابع الموقف المائى ومناسيب الترع والمصارف
- وزير الرى: التزام المديريات بتطبيق التصرفات المقررة لتلبية جميع الاحتياجات المائية
- «الزراعة»: تعليمات مشددة لحماية المحاصيل من ارتفاع درجات الحرارة
- «فهيم»: الرى فى الصباح الباكر والابتعاد عن وقت الظهيرة
- «عاشور»: الدوريات العلمية تتقدم فى تصنيف «كلاريفيت»
- «عبدالغفار»: بسبب دعم البحث العلمى وزيادة تمويله
- «السبكى»: استقبلنا 7000 مريض من السياح فى 6 أشهر
- «الرعاية الصحية»: 100% زيادة فى حصيلة الهيئة من النقد الأجنبى للسياحة العلاجية بالنصف الثانى من العام المالى الحالى
- حوار وطنى حول المسئولية المشتركة فى تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة»
الصفحة الثالثة
- رئيس الوزراء: مستمرون فى إجراءات تدبير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع.. وتحقيق توازن الأسعار وانخفاض معدلات التضخم
- «مدبولى»: 7.2 مليار دولار استثمارات 940 شركة فرنسية فى مصر.. وندعو الشركات العالمية الكبرى لزيادة استثماراتها فى القطاعات المختلفة
- «الصناعات الغذائية»: 22% زيادة فى الصادرات إلى أمريكا
- وزيرة التخطيط: 400 مليون شخص محرومون من الخدمات الصحية الأساسية فى العالم
- «سهيل»: الاستعانة بخبراء تسويق لضمان الوصول للمستوردين الجادين
- استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين فى غزة.. 101 شهيد و169 جريحاً فى 3 مجازر للاحتلال
- استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ فى غزة نتيجة قصف إسرائيلى على عيادة «الدرج».. و«يونيسف»: 100 طفل يتعرضون للقتل أو الإصابة بنيران جيش الاحتلال يومياً
- .. و«نتنياهو»: لست مستعداً لإنهاء الحرب فى القطاع.. ولن نسمح لـ«حماس» بالعودة للمشهد
- «غليان» فى الداخل الإسرائيلى.. وأهالى المختطفين: لن نسمح للحكومة وقائدها بالانسحاب من الالتزامات الأساسية تجاه مصير المحتجزين
الصفحة الرابعة
- مجزرة أزاحت القناع عن الفاشية الدينية وحكم المرشد
- أعضاء التنظيم واجهوا الاعتصام السلمى بالعنف والإرهاب ومارسوا أبشع أنواع التعذيب بحق المتظاهرين والمعارضين لإرهاب الجماعة
- إبراهيم ربيع: عقيدة التنظيم الإرهابى قائمة على التكفير والعنصرية والطائفية
- قيادى إخوانى منشق: «أحداث الاتحادية» أكدت منهج العنف لدى الجماعة وخططت لزرع 13 ألف خلية إخوانية فى مفاصل الدولة
- الجماعة الإرهابية كلفت مصر 35 مليار جنيه تم إنفاقها على تحركات «مرسى» وتأمين مكتب الإرشاد
الصفحة الخامسة
- طرق ومحاور نيلية اختصرت المسافات وأطلقت أيادى التنمية
- «عمرو»: تطوير طرق «الغردقة» شجَّع الاستثمار السياحى.. و«الخولى»: 15 دقيقة زمن الوصول من بلدتنا إلى بنها بدلاً من ساعة بفضل طريق «القناطر»
- د. عبدالله أبوخضرة يكتب: منظومة النقل ورؤية الرئيس السيسى
- د. طارق جويلى: نفذنا 81% من الخط الرابع للمترو ومخطط الانتهاء منه عام 2027
- رئيس «القومية للأنفاق»: ننفذ مشروعات الجر الكهربائى ونستهدف وصول الاستثمارات لـ1488 مليار جنيه
الصفحة السادسة
- يوسف القعيد يكتب: مندوب الجماعة فى قصر الاتحادية
- الأب بطرس دانيال يكتب: انتماء شعب أصيل
- د.طارق فهمى يكتب: مشروع النهضة الوهمي
- مصطفى كفافي يكتب: أنا وصلاح عبدالمقصود وحادث المنصة
- بلال الدوي يكتب: عادت لنا «مصر» قبل أن تبتلعها «الجماعة»
الصفحة السابعة
- أستاذ الأراضى والمياه: تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح أمر استراتيجى.. ونستهدف إنتاج ١٤ مليون طن
- د. على إسماعيل: زراعة ١.١ مليون فدان من الأرز تُقلل الضغط على الخبز.. وزراعة ٥ ملايين فدان تُحقّق ٩٠٪ من الاكتفاء
د. يسرى الشرقاوى يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
- ماء الشرب.. العنصر الأهم فى أوقات الإجهاد الحرارى
- يحافظ الأطباء البيطريون بالمجازر على صحة الملايين
- د. أحمد حسن: «البيطرى» يضمن تقديم لحوم آمنة للمستهلكين.. ويحمل مسئولية تجاه سلامة الغذاء
- د. وليد دعوة يكتب: الخصوبة فى العنب
الصفحة الثامنة
- خالد منتصر يكتب: نوستالجيا ثقافية
- فنان «النول»
- التراث العربى والفرعونى ولوحات المستشرقين على نسيج يدوى
- على مائدة «إسراء»
- «الدكبوكى» و«الكورن دوج» أكلات كورية بلمسة «بنت الفيوم»
- على طريق مطروح
- «فارس» فى خدمة المسافرين: «نفخ الكاوتش» لوجه الله
- منصة مجانية.. تواصُل «البشر» والذكاء الاصطناعى بـ«الفراشات»