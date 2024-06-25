أمين تنظيم «حماة الوطن»: الحكومة تعمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمة انقطاع الكهرباء

أكد الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، أن اعتذار الحكومة للشعب المصري بشأن أزمة الكهرباء يمثل خطوة محورية نحو زيادة تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مؤكدا أن هذا الاعتذار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالاستماع إلى نبض الشارع المصري وتقديره لهم.

وأضاف الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك ضرورة لتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء لما له من تأثير كبير على الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي في البلاد، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة انقطاع الكهرباء.

تعزيز الشفافية والمصداقية في أداء الحكومة

وأشار العطيفي إلى أن توجيهات الرئيس كانت واضحة بضرورة التواصل الفعّال مع المواطنين والعمل على حل المشكلات التي تؤرق حياتهم اليومية، مؤكدا أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في أداء الحكومة، ما يعزز من حالة التكاتف الوطني ويشجع على دعم الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع.

دعم الجهود الرامية إلى تحسين شبكة الكهرباء

واختتم تصريحاته بالتشديد على أهمية التعاون الوثيق بين الحكومة والمواطنين لتجاوز أزمة الكهرباء الحالية، مؤكدا أن حزب حماة الوطن يدعم كل الجهود الرامية إلى تحسين شبكة الكهرباء وتطوير البنية التحتية لضمان توفير خدمة مستقرة وموثوقة، كما أن التكاتف بين الجميع والالتزام بالتوجيهات الحكومية يسهم في الإسراع بتحقيق الأهداف المنشودة وتحسين جودة الحياة للجميع.