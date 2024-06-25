عضو بـ«الشيوخ»: توجيهات الرئيس للحكومة بإنهاء تخفيف الأحمال استجابة للمواطنين

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتكثيف الجهود لإنهاء أزمة الكهرباء بحلول يوليو المقبل، لإنهاء معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع المستمر للكهرباء، وسرعة استجابة الحكومة لها.

وقال إن الدولة المصرية تمر بظروف صعبة تتطلب من الجميع التعاون والاتحاد لمواجهة الأزمات والتحديات، والوصول إلى حلول مستدامة وفعالة في المشكلات الراهنة، ومن بينها مشكلة انقطاع الكهرباء، وأزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

أوضح «فهمي» في بيان، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حول أزمة الكهرباء، تؤكد جهود الدولة لإنهائها في أسرع وقت، استجابة لنداءات المواطنين واستغاثاتهم، والعمل على توفير الطاقة الكافية والمستدامة للمستقبل، وتعزيز البنية التحتية الكهربائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلا عن سعيها لدعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا البيئية.

أكد أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وتتأثر بها مصر بشكل كبير تتطلب اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة، ووضع خطة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من تفاقمها، والعمل على توفير الكهرباء لضمان أمن الاقتصاد القومي.