تفسير حلم نباح الكلاب في منام العزباء.. هل يدل على وقوع مصائب؟

رغم اعتبار الكلاب من أوفى المخلوقات على الأرض، إلا أن رؤيتها في المنام من الأمور التي تثير الخوف والقلق، خاصة إذا كانت تنبح أو تهجم على رائي الحلم، لذا تبحث الكثير من الفتيات العازبات عن تفسير ودلالات حلم نباح الكلب في منامهن، وهذا ما نستعرضه حسب ما ذكره ابن سيرين في كتابه تفسير الأحلام.

تفسير حلم نباح الكلاب في منام العزباء

يقول ابن سيرين إن حلم نباح الكلاب في المنام يرمز بصفة عامة إلى الخيانة والمرأة غير الجيدة السمعة بين الناس، والتي تتصرف بشكل غير لائق، كما تشير الرؤية إلى إزالة الستر عن الرائي وكشف جميع أسراره أمام الناس.

تشير رؤية العزباء أن كلبا يطاردها وينبح في المنام إلى وجود شخص سيئ يحاول الضغط عليها والارتباط بها دون زواج، أما إذا رأت العزباء كلب يحرسها ينبح في المنام فيشير ذلك أنها ستتزوج من شخص خلوق وجيد.

تفسير حلم محاولة هروب العزباء من هجوم الكلاب

وفي حال رؤية العزباء كلبا أسودا ينبح في المنام فيدل ذلك على وجود من يتمنى لها الأذى ويود أن يلحق بها مكروها، وإذا رأت الفتاة نفسها في الحلم تحاول الهرب من كلب ينبح في وجهها، فيدل ذلك على حدوث أزمة أو مشكلة كانت تعترض طريقها ولكنها سيستطيع اجتيازها.

وتعبر رؤية الفتاة العزباء أن الكلب أمسك بها في المنام عن استمرار أحزانها وعدم قدرتها على الخلاص مما يصيبها من كرب ونكد، وكلما زاد عدد نباح الكلاب في منام العزباء، زاد عدد الرجال الذين يريدون الارتباط بها في الواقع لكنهم يتلاعبون بها.