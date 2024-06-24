تفسير حلم شراء سيارة في المنام.. ما دلالة اللون؟

يراود الإنسان في منامه، العديد من الأحلام التي تسبب له حيرة كبيرة، وتدفعه إلى التساؤل عن سببها، وما يمكن أن تشير إليه، وما دلالاتها، ومن بين هذه الأحلام، حلم شراء سيارة في المنام.. فما تفسيره؟

حلم شراء سيارة في المنام

تباينت آراء المفسرين حول دلالات حلم شراء سيارة في المنام، فذهب أحدهم إلى أنه لا يشير إلى أي شيء، بل أنّ كل ما في الأمر، أنه جاء نتيجة كثرة تفكير الشخص في امتلاك سيارة، ما جعل العقل الباطن يفرغ ما بداخله في أثناء النوم، وذهب مفسر آخر إلى أن هذا الحلم يشير إلى حصول الرائي على منصب جديد في حياته المهنية، بينما ذهب ثالث إلى أن حلم شراء سيارة في المنام، دليل على سيطرة الرائي على حياته.

تفسير ابن سيرين لحلم شراء سيارة في المنام

وبينما يختلف العلماء حول تفسير حلم شراء سيارة في المنام، أوضح ابن سيرين في كتابه لتفسير الأحلام، أنه له دلالات متنوعة، كالتالي:

شراء سيارة جديدة: يدل على حصول الرائي على منصب جديد أو وظيفة مرموقة تدر عليه الكثير من المال، كما قد يشير إلى تحقيق أهدافه وطموحاته التي يسعى إليها.

شراء سيارة مستعملة: يدل على حصول الرائي على خير غير متوقع أو ميراث من أحد أقاربه.

قيادة السيارة بعد شرائها: تدل على قدرة الرائي على السيطرة على حياته وتحقيق أهدافه بنجاح.

ويختلف تفسير حلم شراء السيارة حسب لونها، فمثلاً السيارة البيضاء تدل على الفرج والسرور والسكينة، والسيارة السوداء تدل على القوة والسلطة، والسيارة الحمراء تدل على الحب والعاطفة، والسيارة الزرقاء تدل على النجاح والتفوق.

تفسير حلم شراء سيارة للعزباء

شراء سيارة فارهة: يدل على زواجها من رجل ثري وسعيد.

شراء سيارة قديمة: يدل على زواجها من رجل طيب الأخلاق.

تفسير حلم شراء سيارة للمتزوجة

شراء سيارة جديدة: يدل على حملها بطفل ذكر.

شراء سيارة مستعملة: يدل على حصولها على منزل جديد أو تجديد منزلها الحالي.