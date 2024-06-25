«حتى لا تتعرض للنصب».. 5 أشياء يجب فحصها قبل شراء سيارة مستعملة

يلجأ العديد من الراغبين في شراء سيارات إلى «المستعملة»، إذ إن سعرها يكون في المتناول مقارنة بالجديدة، وفي بعض الأحيان يتعرض المشتري للنصب من بائع السيارة، فقد تكون بها عيوب لم يتم إخبار المشتري بها، لذا يجب معرفة كيفية فحص السيارة جيدا قبل شرائها والتأكد من سلامتها.

ويوضح هذا التقرير بعض الأشياء التي يجب فحصها في السيارة المستعملة قبل إتمام عملية الشراء، وفقا لما ذكر مهندس الميكانيكا وليد محمود لـ«الوطن».

أشياء يجب فحصها قبل شراء سيارة مستعملة

من الأشياء التي يجب فحصها قبل شراء سيارة مستعملة ما يلي:

1- يجب فحص دورة التبريد جيدا، بفحص المروحة والرادياتير والقربة، إذا كان هناك شىء من تلك الأشياء جديد، فذلك يعني أن تلك السيارة كان بها مشكلة في دورة التبريد.

2- يجب فحص دهان السيارة، من خلال تحسس حروف الكبوت والأبواب الداخلية، فإذا كان هناك خشونة في تلك المناطق، فإن ذلك يعني أن تلك السيارة تم رشها حتى تظهر بهذا الشكل.

3- يجب أن يتم فحص مستوى الزيت في السيارة، فمن الطبيعي أن يكون مستوى الزيت بين العلامتين الحمراء في مقياس الزيت الخاص بالسيارات، فإذا كان مستوى الزيت أقل من العلامة الحمراء السفلية، فذلك يعني أن السيارة لديها مشكلة في العلبة الخاصة بالزيت.

4- لابد من التأكد من أن رقم الشاسيه في الرخصة هو ذاته رقم الشاسيه الموجود بالسيارة، والذي يوجد أسفل غطاء الكبوت في الجانب.

5- يجب فحص غطاء الموتور وغطاء الإربة أثناء عدم تشغيل السيارة، إذا كان يوجد بالغطاء مادة بيضاء فهذا يعني السيارة بها وش سلندر.