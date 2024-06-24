كيفية استخراج استعلام تأميني عن سيارة عبر منصة مصر الرقمية؟

تتيح منصة مصر الرقمية، خدمات عديدة للمواطنين تُمكنهم من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها في أماكنهم دون الحاجة للذهاب إلى مقر المصلحة الحكومية.

الاستعلام تأميني عن السيارة

ويُمكن للأشخاص ممن لهم تأمين على أنفسهم أو السيارة استخراج مستند استعلام تأميني خلال دقائق من خلال بوابة مصر الرقمية.

خطوات استخراج استعلام تأميني عن السيارة

وأتاحت المنصة للمواطنين إمكانية استخراج استعلام تأميني عن السيارة التي يمتلكها الأشخاص من خلال إتباع عدد من الخطوات والتي جاءت كالتالي:

- الدخول على الموقع الخاص ببوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الآتي: https://digital.gov.eg/categories وذلك بعد إنشاء حساب شخصي على المنصة يحمل البيانات الشخصية للمواطن ورقم الهاتف المُسجل لدى إحدى شركات الاتصال.

- اختيار أيقونة التأمين الاجتماعي.

- اختيار أيقونة استعلام عن بيانات السيارة.

- بعد اتباع كل تلك الخطوات السابقة يُمكن للشخص الاستعلام التأميني عن السيارة التي يمتلكها.