اندلاع حريق هائل في قاعدة عسكرية بالقدس المحتلة.. استمر لمدة 3 ساعات

كشفت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، إندلاع حريق كبير في الساعات الماضية بالقرب من القاعدة العسكرية «عوفريت» وامتد حتى الجامعة العبرية في مدينة القدس المحتلة، ,استمر لمدة 3 ساعات كاملة، حاولت خلالها 25 فرقة إطفاء السيطرة على الحريق دون نتيجة تذكر.

حريق بقاعدة عسكرية إسرائيلية بالقدس

وبحسب الصحيفة العبرية، الحريق الضخم نتج عن إلقاء رجال المقاومة الفلسطينية زجاجات مولوتوف على القاعدة العسكرية، وبسبب الطقس الحار انتشرت النيران بسرعة كبيرة حتى وصلت إلى الجامعة العبرية، وعملت نحو 25 فرقة إطفاء على إخماد الحريق.

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القناة ال 12 العبرية :

"القدس: اندلع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من قاعدة "عوفريت" والجامعة العبرية على جبل المشارف"#القدس#غزة #فلسطيـن pic.twitter.com/0pk4KOyjM2 — ثائر السرطاوي (@sartawithaer) June 25, 2024

وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن الحريق اندلع حوالي الساعة 9:50 مساء أمس الثلاثاء في المنحدرات الجنوبية لقرية العيسوية، نتيجة إلقاء زجاجات مولوتوف، وبسبب الطقس الحار والرياح انتشرت النيران بشكل مزدوج، إلى الشرق والغرب، أحدها باتجاه القاعدة العسكرية، والآخر باتجاه مستشفى هداسا في جبل المشارف.

وأضافت الإدارة، أنه تم إرسال العديد من فرق الإطفاء من جميع محطات منطقة القدس إلى مكان الحادث، وانضمت إليها لاحقًا فرق إطفاء من المنطقة الوسطى.

عمل فرق الإطفاء يستمر حتى الصباح

ويحاول رجال الإطفاء، بمساعدة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة، مكافحة النيران ويشكلون خط دفاع داخل القاعدة وحولها، بالإضافة إلى دائرة دفاع في محيط مستشفى هداسا العسكرية، لمنع وصول النيران للمستشفى والقاعدة.



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اندلاع حريق كبير بالقرب من قاعدة عوفريت في القدس .

المعلومات قبل الحريق سماع دوي انفجار . pic.twitter.com/6kCb1weFvD — משה موشي يائير Moshi (@mosha3324) June 25, 2024

وذكرت إدارة الإطفاء، أن فرق الإطفاء ستبقى في المنطقة خلال ساعات الليل والصباح حتى السيطرة التامة على الحريق ومنع تجدده مرة أخرى.