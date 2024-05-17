اشتعال الصدام في حكومة «نتنياهو» بسبب صراع وزيري الدفاع والأمن القومي

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، إنَّ الخلاف الداخلي الحالي بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذي تداولته وسائل الإعلام هناك والشارع الإسرائيلي لا يعد الأول من نوعه، مشيرة إلى الصراع الدائر بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وتابعت خلال تغطية للقناة، أنَّ هذه ربما المرة العاشرة التي يطالب فيها «بن غفير» رئيس الحكومة الإسرائيلي، نتنياهو، بإقالة «جالانت» بسبب تصريحاته التي يرى فيها انشقاقا عن الصف وما تمليه الحكومة الإسرائيلية خاصة أن «نتنياهو» يمثل الصف اليميني وحزب «الليكود».

أشارت إلى أنه كان هناك اجتماع لـ كابينيت الحرب الإسرائيلي الذي شهد تلاسنا ومشادة كلامية ليس فقط بين «جالانت» و«بن غفير»، بل بين الأول ووزير العدل الإسرائيلي والعديد من الوزراء اليمينيين بالحكومة الإسرائيلية، الذين هاجموه بسبب خروجه لوسائل الإعلام وتحدثه عن غياب استراتيجية اليوم التالي، كما أنه هدد بالانسحاب من الحكومة إن لم تكن هناك خطة استراتيجية لإدارة قطاع غزة بعيدا عن حماس أو الحكم العسكري.