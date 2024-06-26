فيلم عصابة الماكس يحقق 13 مليونا و277 ألف جنيه بدور العرض

يواصل الفنان أحمد فهمي حجز مكانه في المركز الثالث في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية بفيلمه الجديد عصابة الماكس، الذي ينافس من خلاله في موسم أفلام عيد الأضحى.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم عصابة الماكس للفنان أحمد فهمي، حقق 13 مليونا و277 ألف جنيه بدور العرض.

أبطال فيلم عصابة الماكس

ويشارك في فيلم عصابة الماكس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد فهمي وروبي وأوس أوس ولبلة وبيومي فؤاد ومحمد لطفى وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي على وإخراج حسام سليمان.

منافسة فيلم عصابة الماكس

وينافس فيلم عصابة الماكس بجانب عدد من الأفلام في دور العرض السينمائية، من بينها فيلم ولاد رزق 3 الذي احتل المركز الأول، وفيلم اللعب مع العيال الذي جاء في المركز الثاني وأهل الكهف الذي جاء في المركز الأخير.